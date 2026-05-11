Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası
Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası

11.05.2026 11:00
Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ardından Dinar Belediye Başkanı CHP'li Veysel Topçu'nun da Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Afyonkarahisar siyasetinde son günlerde konuşulan parti değiştirme iddialarına bir yenisi daha eklendi. 

AFYON SİYASETİNDE PARTİ DEĞİŞTİRME İDDİALARI GÜNDEMDE

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, şimdi de Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

VEYSEL TOPÇU’NUN AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Kocatepe Gazetesi'nin haberine göre; CHP’li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü. 

SÜLEYMAN SOYLU İDDİASI

Kulislerde yer alan iddialara göre, süreçte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun etkili olduğu ileri sürüldü. AK Parti’nin yerel yönetimlere yönelik yürüttüğü temaslar kapsamında bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildiği, bu temaslarda Soylu’nun da devreye girdiği iddia edildi.

Öte yandan Veysel Topçu’nun geçmiş yıllarda Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin yeniden gündeme geldiği görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan iddialarla ilgili Veysel Topçu cephesinden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. AK Parti ve CHP kanadından da konuya ilişkin resmi bir değerlendirme gelmedi.

