Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti\'ye geçiyor iddiası

Afyonkarahisar siyasetinde son günlerde konuşulan parti değiştirme iddialarına bir yenisi daha eklendi.
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, şimdi de Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Kocatepe Gazetesi'nin haberine göre; CHP’li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü.
Kulislerde yer alan iddialara göre, süreçte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun etkili olduğu ileri sürüldü. AK Parti’nin yerel yönetimlere yönelik yürüttüğü temaslar kapsamında bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildiği, bu temaslarda Soylu’nun da devreye girdiği iddia edildi.
Öte yandan Veysel Topçu’nun geçmiş yıllarda Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin yeniden gündeme geldiği görüldü.
Ortaya atılan iddialarla ilgili Veysel Topçu cephesinden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. AK Parti ve CHP kanadından da konuya ilişkin resmi bir değerlendirme gelmedi.
