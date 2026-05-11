Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında yaşandı. Mücadele 2-2 devam ederken oyundan çıkan Barış Alper’in verdiği bilgi sonrası gelen gol geceye damga vurdu.
Karşılaşmanın kritik dakikalarında kenara gelen Barış Alper Yılmaz’ın, takım arkadaşlarına Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında 3-0 önde olduğunu söylediği görüldü. O anlar kısa sürede dikkat çekti.
Barış Alper’in verdiği skor bilgisinin hemen ardından Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle Galatasaray öne geçti ve maçın kırılma anı yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 4-2 kazanarak Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ise yarışın sonucunu değiştirmedi.
