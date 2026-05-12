Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! Motorinde kritik sınır aşıldı

12.05.2026 08:12
Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını yeniden vurdu. Gece yarısından itibaren motorin grubuna 1 lira 10 kuruş zam gelirken, bazı illerde litre fiyatı 70 TL sınırını aştı. Benzin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki artış ve maliyet kalemlerindeki yükselişin ardından motorin fiyatlarına yeni zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş artış yansıtıldı.

MOTORİN FİYATI 70 TL SINIRINI GEÇTİ

Yapılan zam sonrası motorin fiyatları özellikle büyükşehirlerde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Nakliye giderlerinin daha yüksek olduğu Doğu illerinde ise litre fiyatı 70,22 TL’ye kadar çıktı. Böylece motorin fiyatlarında yeni bir eşik daha aşılmış oldu.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin grubunda bugün itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Ancak petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 MAYIS SALI)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin: 63.88 TL
  • Motorin: 67.39 TL
  • LPG: 33.89 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin: 63.72 TL
  • Motorin: 67.23 TL
  • LPG: 33.29 TL

ANKARA

  • Benzin: 64.83 TL
  • Motorin: 68.49 TL
  • LPG: 33.87 TL

İZMİR

  • Benzin: 65.11 TL
  • Motorin: 68.77 TL
  • LPG: 33.69 TL 

