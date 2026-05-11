Putin'in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?

11.05.2026 13:24
Putin'in sağlık durumu hakkında tartışmaları alevlendiren Zafer Günü kutlamalarında, yaşlanmış görüntüsü dikkat çekti. Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı savunsa da, fiziksel değişimine odaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Zafer Günü kutlamalarında sergilediği "şişkin ve gözle görülür şekilde yaşlanmış" görüntüsüyle sağlık durumuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. 

Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 81. yıldönümü, bu yıl yıllardır ilk kez zırhlı araçların ve balistik füzelerin yer almadığı, sönük bir törenle kutlandı.

Putin, tören alanında Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı "haklı bir mücadele" olarak nitelendirse de, dünya kamuoyu onun sözlerinden ziyade fiziksel değişimine odaklandı. 

Ukrayna içişleri bakanı danışmanı Anton Gerashchenko, 73 yaşındaki liderin şişkin yanaklarına dikkat çekerek, "Bir süper gücün liderinin ve 'fatihin' yüzü bu mu? Görünüşe göre yaptırımlar Putin’in botoksuna kadar ulaşmış," diyerek durumu tiye aldı.Kırım merkezli izleme grubu Crimean Wind ise tarihsel bir perspektif sunarak, diktatörlerin rejimleri çökmeden veya hayatlarını kaybetmeden hemen önce hızla yaşlandıklarını belirtti. 

Uzmanlar, bu durumu kronik stres, iktidarı kaybetme korkusu ve izolasyonun vücutta yarattığı yıkıcı etkilere bağlıyor. Titreyen Eller ve Şişkin DamarlarPutin’in sağlığına dair spekülasyonlar yeni değil. 2025 yılının sonlarında, "Sağlıklı Vatan" hareketi başkanı Yekaterina Leshchinskaya ile yaptığı görüşmede, ellerindeki belirgin damarlar ve parmaklarını sürekli yumruk yaparak saklamaya çalışması dikkat çekmişti. 

Polonya ve Ukrayna medyasında geniş yankı bulan bu görüntüler, Rus liderin ciddi bir fiziksel acı çekiyor olabileceği şeklinde yorumlanıyor."

Sonun Başlangıcı mı?"Putin’in muhaliflerinden Leonid Nevzlin, askeri teçhizattan yoksun bu "küçülmüş" törenin, Putin’in azalan gücünü sembolize ettiğini savunuyor. Nevzlin’e göre rejim, artık sadece "yaşlı bir adamın sağlık durumuna" endeksli hale gelmiş durumda. 

Siyasi analist Ivan Yakovina ise daha sert bir tahminde bulunarak, "Bu geçit töreninin Putin’in son töreni olduğunu varsayabiliriz," ifadelerini kullandı.Paranoya ve İzolasyonTörendeki bir diğer dikkat çekici detay ise güvenlik önlemlerindeki aşırı artııştı. 

Güvenlik görevlilerinin Putin’in etrafında daha önce hiç olmadığı kadar sıkı bir çember oluşturması, liderin içinde bulunduğu derin "paranoya ve korku"nun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. 

Analistler, Putin’in kendi yarattığı güvenlik balonunun içinde tamamen izole olduğunu belirtiyor.Ukrayna cephesinden gelen veriler ise tablonun vahametini artırıyor.  Mayıs ayının ilk haftasında Rus ordusunun 7.480 personel kaybettiği (ölü, yaralı ve esir) belirtiliyor. Bu rakam, her 80 saniyede bir Rus askerinin saf dışı kaldığı anlamına geliyor.

Rusya, Son Dakika

