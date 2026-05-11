Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a duyduğu sevgiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklamalar, Anneler Günü dolayısıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Erdoğan’ın annesiyle ilgili sözleri dikkat çekerken, telefon ekranındaki Tenzile Erdoğan fotoğrafı da öne çıkan detaylardan biri oldu.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce kendisine yöneltilen anne sevgisiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta annesine duyduğu bağlılığı anlatmıştı. Erdoğan, annesinin ayaklarının altını öpmek istediğini ancak annesinin buna izin vermediğini belirterek "Ben de anneme, ‘Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; cennet annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında cennetin kokusu var, ben o kokuyu almak istiyorum’ derdim. Ben böyle yetiştim" demişti.

TELEFONUNUN EKRANINDA...

Öte yandan Erdoğan’ın telefon ekranında annesi Tenzile Erdoğan ile çektirdiği bir fotoğrafın bulunması da dikkat çeken bir başka ayrıntı...