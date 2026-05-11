Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Barcelona- Real Madrid karşılaşması sırasında tribünlerde ekrana gelen genç kadının kim olduğu sosyal medyada merak konusu olmuştu. Maç boyunca dikkat çeken isimlerden birinin dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo olduğu ortaya çıktı.

CAMP NOU TRİBÜNLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

El Clasico sırasında Camp Nou tribünlerinde görüntülenen Olivia Rodrigo, sade tarzıyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü şarkıcının maç sırasında kameralara yansıması sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle doğal görünümü ve rahat tarzı kullanıcıların ilgisini çekerken, birçok kişi ekrana gelen kişinin kim olduğunu araştırdı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Olivia Rodrigo’nun tribündeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ünlü şarkıcının futbol karşılaşmasını yakından takip etmesi dikkat çekti.