Aziz Yıldırım\'ın seçim hesabı askıya alındı

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim sürecinde kullanacağı X hesabının askıya alındığı öğrenildi.

SEÇİM ÖNCESİ HESAP AKTİF EDİLMİŞTİ

Sarı-lacivertli camiada gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. Başkanlık yarışında Hakan Safi ile karşı karşıya gelecek olan Aziz Yıldırım, seçim dönemindeki duyuru ve açıklamalarını yapmak için sosyal medya hesabını kısa süre önce aktif hale getirmişti.

X HESABI ASKIDA

Ancak Aziz Yıldırım’ın seçim çalışmaları için kullanacağı X hesabının askıya alındığı ortaya çıktı. Hesabın neden askıya alındığı merak konusu olurken, yetkililerin hesabın yeniden aktif edilmesi için çalışma başlattığı belirtildi.

GEREKÇE “YOĞUN ETKİLEŞİM”

Edinilen bilgilere göre hesabın askıya alınma nedeninin kısa süre içinde oluşan yoğun ve ani etkileşim olduğu ifade edildi. Hesabın kısa süre içerisinde yeniden erişime açılmasının beklendiği aktarıldı.