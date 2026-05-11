Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı
11.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yüksek sesle müzik nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Pompalı tüfekle vurulan esnaf İsmail Süzan hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı. Süzan’ın cenazesi ise yıllarca kullandığı çekici aracıyla mezarlığa taşındı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Pompalı tüfekle vurulan 46 yaşındaki esnaf İsmail Süzan hayatını kaybederken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Erdek Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali Topallar yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan İsmail Süzan kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Süzan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Süzan hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Topallar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

CENAZESİ KENDİ ÇEKİCİSİYLE TAŞINDI

İlçenin tanınan esnaflarından olan İsmail Süzan için Yalı Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süzan’ın tabutu, kılınan cenaze namazının ardından yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
11:39
En acı an İlk iş gününde feci şekilde can verdi
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:50:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.