SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler

11.05.2026 13:29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun erişim engeli kararına rağmen WEEX, Türkiye'deki izinsiz faaliyetlerini sürdürüyor. Resmi Türkçe sosyal medya hesabından kullanıcıları kaldıraçlı işlemlere yönlendirirken, kripto fenomenlerini marka temsilcisi gibi konumlandırıyor. Ayrıca koordineli sahte bot hesaplarla Türk kullanıcıları platforma çekmeye çalışıyor. İşte detaylar…

Global kripto borsası WEEX, Şubat 2026'da Türkiye'de fiziksel bir etkinlik düzenleyerek 400 kata kadar kaldıraçlı işlem ürününü tanıtmıştı. Canlı yayınla geniş kitlelere ulaştırılan etkinliğe onlarca Türk kripto fenomeni katılarak platforma yönlendirme yaptığı belgelenmişti. SPK, 4 Mart 2026 tarihli bülteniyle Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 46 web sitesine erişim engeli getirirken WEEX de bu listede yer aldı. SPK tarafından weex.com engellenmiş olsa da platform faaliyetlerine weex.io üzerinden devam ediyor. Erişim engeli, WEEX’in Türkiye'deki faaliyetlerini durduramadı.

RESMİ TÜRKÇE HESAP HALA AKTİF 

Erişim engeli kararının üzerinden iki ayı aşkın süre geçmesine rağmen @WEEX_Turkiye kullanıcı adıyla yönetilen resmi Türkçe X hesabının aktif biçimde paylaşım yapmaya devam ettiği görülüyor. Hesap üzerinden Türk kullanıcılara yönelik Türkçe içerikler, bilgi yarışmaları ve kripto kampanyaları yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerde hesabın Türk kullanıcıları kaldıraçlı işlemlere ve WEEX ürünlerine yönlendirdiği tespit edildi. 7518 sayılı Kanun kapsamında bu faaliyetin her biri başlı başına izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendiriliyor.

FENOMENLER MARKA TEMSİCİSİ GİBİ HAREKET EDİYOR

WEEX'in Türkiye'deki faaliyetleri yalnızca resmi hesapla sınırlı değil. Instagram'da yapılan incelemelerde, Türk kripto topluluğunda 128 bini aşkın takipçiye sahip kripto fenomeni Ferit Birkan'ın WEEX markasını öne çıkaran içerikler paylaştığı görüldü. Uzmanlar, bu tür paylaşımların fiilen ücretli marka temsilciliği niteliği taşıdığını, aynı zamanda 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz faaliyet yürüten bir platformun tanıtımını yapmanın ilgili kişiyi de doğrudan yaptırım riski altına soktuğunu belirtiyor.

SAHTE HESAP ORDUSUYLA KOORDİNELİ SOSYAL MEDYA OPERASYONU

WEEX ile ilgili bir grup sahte hesabın koordineli biçimde içerik ürettiği tespit edildi. X’te incelenen onlarca paylaşımda birbirinden bağımsız görünen hesapların aynı zaman diliminde WEEX'i öven ve kullanıcıları platforma çeken içerikler yayımladığı görüldü. Bu hesapların paylaşımları incelendiğinde son derece benzer bir anlatı örüntüsü dikkat çekiyor. Hesapların büyük bölümü "WEEX'te işlem yapmaya başladım, sonuçlar beklediğimden çok daha iyi oldu", "Bu borsayı neden daha önce duymadım", "WEEX gerçekten fark yaratıyor, denemeyenler kaybediyor" gibi ifadeler kullanıyor. Paylaşımlar organik kullanıcı deneyimi görünümü verilmiş biçimde kurgulanmış.

Hesapların profillerine bakıldığında ise tablo açık. Büyük bölümü yakın tarihte açılmış, düşük takipçili, kripto dışında neredeyse hiç paylaşım geçmişi bulunmayan ve profil fotoğrafı dahi olmayan hesaplar. Paylaşımların zaman damgaları da birbirine son derece yakın; aynı saat diliminde birden fazla hesabın aynı içerik tonuyla WEEX'i öven paylaşımlar yapması, bunların koordineli bir operasyonun parçası olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, bu tür koordineli sahte içerik operasyonlarının "astroturf" pazarlama olarak tanımlandığını ve hem platformun hem de bu operasyonu yürüten kişilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında yanıltıcı ticari uygulama hükümleri çerçevesinde ayrı bir hukuki riskle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

HEM PLATFORM HEM FENOMEN CİDDİ YAPTIRIM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA 

Uzmanlar, WEEX'in Türkiye'deki faaliyetlerinin birden fazla yasal ihlali aynı anda kapsadığını belirtiyor. Erişim engeline rağmen Türkçe sosyal medya üzerinden Türk kullanıcılara ulaşmaya devam etmek 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı olarak değerlendiriliyor; bu suç için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Ücretli tanıtımın reklam olduğu belirtilmeksizin organik içerik görünümünde sunulması ise yanıltıcı reklam yasağını bağımsız olarak ihlal ediyor. Sahte hesaplar aracılığıyla yapay gündem ve FOMO oluşturma operasyonu ise bu tabloya ayrı bir hukuki risk katmanı ekliyor.

Uzmanlar, SPK'nın web sitesi erişim engelinin ötesine geçerek sosyal medya faaliyetlerini ve uygulama marketlerini de kapsayan daha kapsamlı bir yaptırım adımı atması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Güney Kore ve Japonya'nın benzer durumlarda kayıt dışı kripto borsalarının uygulamalarını App Store ve Google Play'den kaldırttığına dikkat çekerek Türkiye'nin de bu yolu izlemesinin hem hukuki hem teknik açıdan mümkün olduğunun altını çiziyorlar.

