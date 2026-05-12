Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

12.05.2026 09:24
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin teknik direktörlük için ilk hedefinin Antonio Conte olduğu iddia edildi. Kariyerinde 7 lig şampiyonluğu bulunan İtalyan çalıştırıcının listenin başında yer aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Başkan Adayı Hakan Safi’nin takımın başına getirmek istediği isim ortaya çıktı. İtalya’da transfer temaslarını sürdüren Safi’nin önceliğinin dünyaca ünlü teknik adam Antonio Conte olduğu iddia edildi.

İTALYA ÇIKARMASI YAPTI

Transfer çalışmaları kapsamında İtalya’da bulunan Hakan Safi’nin, Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi yıldız isimlerle temas kurduğu öne sürüldü. Öte yandan teknik direktör konusunda da önemli adımlar atıldığı belirtildi. Sözcü’nün haberine göre Safi’nin teknik direktör listesinin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor.

HEDEFTE 7 ŞAMPİYONLUKLU HOCA

Şu anda Napoli’yi çalıştıran Antonio Conte’nin İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına girdiği ifade edildi. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan deneyimli teknik adamın, Avrupa futbolunun en başarılı isimlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Conte’nin kariyerinde Chelsea ile Premier Lig, Juventus ile 3 Serie A, Inter ve Napoli ile birer Serie A şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca Bari ile Serie B şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adamın 7 lig kupası bulunuyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

56 yaşındaki Antonio Conte’nin teknik direktörlük kariyerinde ayrıca 1 İngiltere Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası zaferi de yer alıyor. Disiplini ve sert futbol anlayışıyla tanınan Conte’nin Fenerbahçe ihtimali sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

B PLANINDA İSMAİL KARTAL VAR

İddialara göre Hakan Safi’nin Antonio Conte ile anlaşma sağlayamaması halinde yerli teknik direktör seçeneğine yöneleceği belirtildi. Bu durumda ilk adayın İsmail Kartal olacağı konuşuluyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    olmaz fb den bisey olmaz dunyayın yıldızlarıda gelse olmazzzz 4 1 Yanıtla
  • YUSUF TOPCUOĞLU YUSUF TOPCUOĞLU:
    Nedir bu yabancı sevdanız ??? 1 1 Yanıtla
  • Muhsin Durna Muhsin Durna:
    Söyleyin şu mala feneri aykuttan başkası sunanda şampiyon yapamaz 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
