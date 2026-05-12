Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu

Survivor Yunanistan\'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
12.05.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor Yunanistan yarışmasında korkutan bir kaza yaşandı. Yarışmacı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde zıpkınla balık avladığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu bacağının kesildiği ve ağır yaralandığı ifade edildi. Kaza sonrası SKAI kanalı program yayınını süresiz olarak askıya aldı.

Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan ciddi bir kazada ağır yaralandı. Yarışmacıya turistik bir teknenin çarptığı belirtilirken, yapım şirketi Floros’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

TEKNE ÇARPTI

Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un yarışma çekimleri dışında bulunduğu sırada turistik bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği ve Floros’a olay yerinde ilk yardım yapıldığı öğrenildi. Yarışmacı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu

YAYIN ASKIYA ALINDI

Survivor’daki kazayla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Survivor Yunanistan da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı, yayın askıya alındı 1

“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapım şirketi, olayın nedenine ilişkin yetkili liman makamları tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.

Yarışmacının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu

Yunanistan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?
SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler
Mardin’de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti Mardin'de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:42
Olivia Rodrigo ile Yamal’ın ne konuştukları ortaya çıktı
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
08:02
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu 108 şüpheli gözaltına alındı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:38:31. #7.13#
SON DAKİKA: Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.