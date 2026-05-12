Survivor Yunanistan\'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu

Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan ciddi bir kazada ağır yaralandı. Yarışmacıya turistik bir teknenin çarptığı belirtilirken, yapım şirketi Floros’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

TEKNE ÇARPTI

Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un yarışma çekimleri dışında bulunduğu sırada turistik bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği ve Floros’a olay yerinde ilk yardım yapıldığı öğrenildi. Yarışmacı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAYIN ASKIYA ALINDI

Survivor’daki kazayla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapım şirketi, olayın nedenine ilişkin yetkili liman makamları tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.

Yarışmacının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.