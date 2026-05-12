Olivia Rodrigo ile Yamal\'ın ne konuştukları ortaya çıktı

12.05.2026 09:42
Olivia Rodrigo ile Lamine Yamal arasında geçen kısa diyalog ortaya çıktı. Rodrigo’nun genç yıldızın kökenlerini öğrendiği anlar dikkat çekti.

Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde bir araya gelen dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo ile genç yıldız Lamine Yamal arasındaki kısa diyalog dikkat çekti. Yakındaki mikrofonlara yansıyan konuşma, futbol ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

“ANNEM EKVATOR GİNESİ’NDEN, BABAM FAS’TAN”

Olivia Rodrigo’nun genç futbolcuya, “Nerelisin?” diye sorduğu duyuldu. Lamine Yamal ise “Annem Ekvator Ginesi’nden, babam ise Fas’tan” yanıtını verdi. Olivia Rodrigo’nun bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek “Oha, harika!” dediği anlar dikkat çekti.

BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

İkili daha sonra birlikte fotoğraf için poz verdi. Görüntülerde Lamine Yamal’ın, “Tanıştığımıza memnun oldum” dediği, Olivia Rodrigo’nun ise “Ben de tanıştığımıza memnun oldum! Gracias!” yanıtını verdiği duyuldu. Barcelona’nın genç yıldızı ile dünyaca ünlü şarkıcının samimi diyaloğu büyük ilgi çekti.

EL CLASICO ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Olivia Rodrigo’nun El Clasico öncesinde Camp Nou’da görüntülenmesi büyük ses getirirken, Lamine Yamal ile olan diyaloğu geceye damga vuran anlardan biri oldu.

