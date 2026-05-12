ABD basınından İsrail\'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası

İsrail Dışişleri Bakanlığı, New York Times’ta yayımlanan ve Filistinli tutuklulara yönelik cinsel şiddet iddialarını konu alan yazıya sert tepki gösterdi. Bakanlık, gazetenin “modern basın tarihindeki en ağır iftiralardan birini” yayımladığını savundu.

“SİSTEMATİK CİNSEL ŞİDDET” İDDİASI

Pulitzer ödüllü gazeteci Nicholas Kristof imzasıyla yayımlanan yazıda, İsrail askerleri, sorgu görevlileri ve cezaevi personelinin Filistinli tutuklulara “yaygın cinsel şiddet” uyguladığı öne sürüldü.

Kristof, Batı Şeria’daki mağdurlarla yapılan görüşmelere, Birleşmiş Milletler verilerine ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına dayanarak, cinsel şiddetin “organize devlet politikası” haline geldiğini iddia etti.

BM UZMANLARI DA UYARDI

Birleşmiş Milletler uzmanları da geçen ay yayımladıkları açıklamada, cinsel şiddetin İsrail işgalinin “merkezi unsurlarından biri” haline geldiği yönündeki endişelerini dile getirmişti. Uzmanlar, söz konusu ihlallerin “sistematik ve yapısal” olduğunu savundu.

İSRAİL SUÇLAMALARI REDDETTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları kesin bir dille reddederek, New York Times’ın yayımladığı yazının gerçekle bağdaşmadığını ve İsrail’e yönelik ağır bir karalama kampanyası niteliği taşıdığını ileri sürdü.