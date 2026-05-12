İsrail Dışişleri Bakanlığı, New York Times’ta yayımlanan ve Filistinli tutuklulara yönelik cinsel şiddet iddialarını konu alan yazıya sert tepki gösterdi. Bakanlık, gazetenin “modern basın tarihindeki en ağır iftiralardan birini” yayımladığını savundu.
Pulitzer ödüllü gazeteci Nicholas Kristof imzasıyla yayımlanan yazıda, İsrail askerleri, sorgu görevlileri ve cezaevi personelinin Filistinli tutuklulara “yaygın cinsel şiddet” uyguladığı öne sürüldü.
Kristof, Batı Şeria’daki mağdurlarla yapılan görüşmelere, Birleşmiş Milletler verilerine ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına dayanarak, cinsel şiddetin “organize devlet politikası” haline geldiğini iddia etti.
Birleşmiş Milletler uzmanları da geçen ay yayımladıkları açıklamada, cinsel şiddetin İsrail işgalinin “merkezi unsurlarından biri” haline geldiği yönündeki endişelerini dile getirmişti. Uzmanlar, söz konusu ihlallerin “sistematik ve yapısal” olduğunu savundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları kesin bir dille reddederek, New York Times’ın yayımladığı yazının gerçekle bağdaşmadığını ve İsrail’e yönelik ağır bir karalama kampanyası niteliği taşıdığını ileri sürdü.
Son Dakika › İsrail › ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?