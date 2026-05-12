Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

12.05.2026 09:19
Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde açıklamayı planladığı ilk transferin Borussia Dortmundlu Serhou Guirassy olduğu iddia edildi. Fenerbahçe’nin yıldız golcü için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın, seçimi kazanması halinde açıklamayı planladığı ilk yıldız futbolcunun Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy olduğu iddia edildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA GUIRASSY VAR

Fanatik’te yer alan habere göre Aziz Yıldırım, transfer listesinin ilk sırasına Serhou Guirassy’i yazdı. Borussia Dortmund forması giyen Gineli golcü için Alman ekibinin yaklaşık 30 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Haberde, Aziz Yıldırım’ın bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

TRANSFERİ SEÇİMDEN ÖNCE BİTİRME PLANI

İddialara göre Aziz Yıldırım cephesi, Serhou Guirassy transferini seçim öncesinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Deneyimli ismin başkan seçilmesi halinde yıldız futbolcuyu kısa süre içinde kamuoyuna açıklamayı planladığı ifade edildi. Fenerbahçe’de seçim sürecinde transfer projeleri büyük önem taşırken, Guirassy hamlesi dikkat çekti.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 45 maçta 21 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde Jan Oblak, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth ve Kim Min-jae gibi dünya çapında yıldız isimlerin de yer aldığı öne sürüldü.

