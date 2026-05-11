Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

MV Hondius kruvaziyer gemisindeki hantavirüs salgını sonrası tahliye edilen yolcuların görüntüleri gündem oldu. Karantina önlemleri altında taşınan yolculardan birinin otobüs içinde maskesini çıkardığı anlar kameralara yansıdı.
Fotoğrafta, tahliye edilen yolcuların koruyucu tulumlarla ve maskelerle özel araçlara bindirildiği görülürken, bir yolcunun maskesini çenesine indirmesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar salgın sırasında alınan önlemleri tartışmaya başladı.
Dış basında yer alan haberlere göre MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs salgınında çok sayıda kişi enfekte olurken, bazı yolcuların hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer, virüsün yayılma riskine karşı yolcuları özel karantina prosedürleriyle tahliye etmeyi sürdürüyor.
