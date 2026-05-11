Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

11.05.2026 14:37
Konya’da yol kenarına düşen buzdolabı görenleri şaşırttı. Buzdolabını gören kurye yetkili servise ulaşarak buzdolabının alınmasını sağladı.

Konya’da paket servis yapan bir kurye, yol kenarında gördüğü buzdolabı kolisi karşısında şaşkına döndü. İçinin dolu olduğunu fark eden kurye, yetkili servise ulaşarak buzdolabının sahibine teslim edilmesini sağladı.

YOL KENARINDA BUZDOLABI KOLİSİ GÖRDÜ

Olay, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Paket servis yapan kurye Halil Şeker, cadde üzerinde ilerlediği sırada yol kenarında bir buzdolabı kolisi fark etti.

İlk etapta kolinin boş olduğunu düşündüğünü söyleyen Şeker, merak edip geri döndüğünde büyük şaşkınlık yaşadı.

KOLİNİN İÇİNDEN SIFIR BUZDOLABI ÇIKTI

Koliyi kontrol eden kurye, içerisinde sıfır bir buzdolabı olduğunu gördü. Bunun üzerine yetkili servise ulaşan Halil Şeker, ürünün alınması için bilgi verdi. Daha sonra buzdolabını güvenli bir alana çeken kurye, yetkililerin gelmesini bekledi.

“CÜZDAN BULDUK AMA BUZDOLABI İLK KEZ GÖRDÜK”

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Halil Şeker, “Yolda bir buzdolabı kutusu gördüm. İlk başta boş zannettim. Tabii dolu olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sonra geriye döndüm. Geriye dönüp baktığımda yolda sıfır bir buzdolabı vardı” dedi.

Yetkililere ulaştığını belirten Şeker, “Dolabı kenara çektim. Yetkililere haber verdim. Yetkililer de daha sonrasında gelip ürünlerini teslim aldılar” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN ÇOK DEĞİŞİK BİR DURUMDU”

Daha önce çanta ve cüzdan bulduklarını ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen kurye, “Başta çok şaşırdım. Cüzdan çok bulduk, çanta bulduk. Bunları polislere ulaştırdık ama buzdolabını görünce çok şaşırdık. Bizim camiada böyle şeyler çok fazla karşılaşılmaz. Bizim için çok değişik bir durum oldu” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Konya, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
