Dua Lipa, fotoğrafını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı

11.05.2026 15:20
Şarkıcı Dua Lipa, televizyon kutularında izinsiz fotoğrafının kullanıldığı gerekçesiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı. Dava, telif hakları ve imajın kötüye kullanılması iddialarını içeriyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğrafının izinsiz şekilde televizyon kutularında kullanıldığını öne sürerek teknoloji devi Samsung’a dava açtı. Şarkıcı, şirketten 15 milyon dolar tazminat talep etti.

"FOTOĞRAFIM İZİNSİZ KULLANILDI"

BBC’nin haberine göre Dua Lipa, Samsung’un ABD genelinde satışa sunduğu bazı televizyon kutularında fotoğrafının izinsiz kullanıldığını iddia ederek 8 Mayıs’ta federal mahkemeye başvurdu.

Dava dosyasında, şirketin ambalaj tasarımlarını “Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere” hazırladığı ifade edildi.

15 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Ünlü şarkıcının hukuk ekibi, Samsung’a karşı açılan davada 15 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

Dosyada “telif hakkı ihlali”, “marka ihlali” ile “Lipa'nın suretinin ve imajının kötüye kullanılması” suçlamalarına yer verildi.

FESTİVAL FOTOĞRAFI KUTULARDA KULLANILDI

Dava dosyasına göre Samsung’un kullandığı görselin, Dua Lipa’nın 2024 yılında bir festivalde verdiği konser sırasında çekilen ve telif hakkı sanatçıya ait olan fotoğraf olduğu belirtildi.

Lipa’nın söz konusu durumu ilk kez Haziran 2025’te fark ettiği aktarıldı.

HAYRANLAR “DUA LIPA TV KUTUSU” DEDİ

Dosyada, sosyal medya kullanıcılarının televizyon kutularını “Dua Lipa TV Kutusu” olarak paylaşmaya başladığı da yer aldı.

Hayran yorumlarından bazıları da dava dosyasına eklendi. Bir kullanıcının “Sırf Dua var diye o televizyonu alacağım” dediği, başka bir kişinin ise “Satmak istediğiniz bir şey varsa üzerine Dua Lipa'nın resmini koyun” yorumunu yaptığı aktarıldı.

“UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ” İDDİASI

Dua Lipa’nın hukuk ekibi, Samsung’un hak ihlalini durdurması yönündeki tekrar eden taleplerin şirket tarafından dikkate alınmadığını savundu.

Şirketten dava hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
