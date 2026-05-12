İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya\'nın kahreden ölümü! Göktürk\'teki feci olay kamerada
12.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm'e (46), akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Göktürk’te meydana gelen trafik kazasında iş kadını Derya Üzüm yaşamını yitirdi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Üzüm hastanede hayatını kaybederken, kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

FATİH CAMİİ'NDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Derya Üzüm için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm'ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm'ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor Kilosu 200 TL Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor! Kilosu 200 TL
7 yıl sonra yeniden çağladı 7 yıl sonra yeniden çağladı
Dua Lipa’dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava Dua Lipa'dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
30 milyon euroluk yatırım Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın ilk transferi belli oluyor 30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Arjantin’de Dybala kadroya alınmadı Arjantin'de Dybala kadroya alınmadı

11:48
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten görüntü
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü
11:35
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak İşte alınacak kadrolar
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar
11:28
Burcu Köksal’ın bugün AK Parti’ye geçmesi bekleniyor Rozetini Erdoğan takacak
Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor! Rozetini Erdoğan takacak
11:09
Mahmut Arıkan’dan Ankara’yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
11:08
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:32
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı! Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 12:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.