7 yıl sonra yeniden çağladı

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Hacıselimli köyü sınırlarında bulunan Kanlıgöl Şelalesi, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dik kaya duvarlarının arasından akan şelalede 2019 yılından bu yana su görülmediği belirtildi.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLARI DOĞAYI YENİDEN CANLANDIRDI

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları Kırşehir’de de doğayı yeniden canlandırdı. Son aylarda artan yağışlar ve eriyen kar suları sayesinde Kanlıgöl Şelalesi 7 yıl aradan sonra yeniden akmaya başladı.

Şelalenin yeniden coşkulu şekilde akması bölge halkını sevindirdi.

“ŞELALEMİZ GÜRÜL GÜRÜL AKIYOR”

Hacıselimli köyü Muhtarı Yıldırım Kayı, şelalenin yıllardır susuz kaldığını belirterek, “2019'dan bu seneye kadar burada su bulunmamaktaydı. Bu yıl yağışların bol olmasıyla Allah'a çok şükür, şelalemiz suyuna kavuştu ve gürül gürül akıyor. Buraya ziyaretçilerimiz gelmeye başladı” dedi.

DAĞCILAR DA ZİYARET ETTİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan dağcılar da yaklaşık 950 metre rakımdaki Kanlıgöl Şelalesi’ni ziyaret etti.

Doğa tutkunları, köy muhtarı Yıldırım Kayı’dan şelale hakkında bilgi aldı.