Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor! Kilosu 200 TL
Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor! Kilosu 200 TL

11.05.2026 15:21
Sivas'ta şiirlere türkülere konu olan madımak sezonu açıldı. Kadınların bin bir zahmetle toplayıp çeşit çeşit yemeğini yaptığı madımağın kilosu pazarda 200 TL'den satılıyor.

Sivas ve çevre illerde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan madımak sezonu açıldı. Karların erimesi ve doğanın yeşermesiyle kadınlar meralara çıkarak madımak hasadına başladı. Doğada kendiliğinden yetişen ve çeşit çeşit yemekleri yapılan madımak, yabani otların arasından özenle seçilerek, jiletler yardımıyla tek tek toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli olan madımağın kilosu pazarda 200 TL'den satılıyor.

JİLET YARDIMIYLA TEK TEK TOPLANIYOR

Sivas'ta madımak hasadı için bir araya gelen kadınlar hem madımak topluyor hem de madımak türküleri söylüyor. Sivaslı kadınlar madımakla yapılan tüm yemekleri sevdiklerini belirterek, "Yumurta ve kavurma ile mıhlaması yapılıyor onu çok seviyorum. Çorbasını seviyorum. Toplarken temiz toplamaya dikkat ediyoruz. Toplaması zevkli toplarken ilaç gibi geliyor iyi hissediyorum. En başta bağırsaklar için çok faydalı bir ürün. Biz de her sene topluyoruz, yemeğini yapıyoruz, kurutuyoruz, konservesini yapıyoruz. Gurbetteki akrabalarımız istiyor onlara gönderiyoruz. Madımağın bulgurlu çorbası yapılıyor, mıhlaması yapılıyor güzel faydalı lezzetli bir ürün" ifadelerini kullandı.

TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Sivas'ta madımak sezonunun açılmasıyla madımak, tezgahlarda da yerini aldı. Toplama zahmetine katlanmak istemeyenler kilosuna 200 TL ödeyerek sahip olabiliyor. Pazar esnafından Ethem Yıldız gurbetçilerin gelmesiyle satışların artacağını ifade edip, "Önceden nisan ayında madımak çıkıyordu şimdi hava sıcaklıklarından dolayı bir sene geriye atıyor mayıs ayında çıkıyor. Bir haftadır satıyoruz madımak toplandıkça pazar tezgahımıza getiriyoruz. Gurbetteki vatandaşlar gelmediği için çok bir rağbet yok ama ilerleyen günlerde madımağa büyük bir talep oluşuyor. Her sene bu aylarda başlıyoruz, haziran ayının ortasına kadar satışlarımız devam ediyor. Yeni başlamasına rağmen gayet güzel bir rağbet var ama bu rağbet tabii ki artacaktır" şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sivas, Yaşam, Son Dakika

