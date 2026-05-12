Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Haberin Videosunu İzleyin
Mahmut Arıkan\'dan Ankara\'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
12.05.2026 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mahmut Arıkan\'dan Ankara\'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
Haber Videosu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın varlık barışı düzenlemeleriyle piyasada yapay bir rahatlama oluşturarak 2026 sonbaharında "baskın seçime" gitmeyi planladığını öne sürdü. Arıkan, varlık barışı düzenlemesine dair ise yurt dışından gelecek kaynağın denetimsiz biçimde sisteme dahil edilmek istendiğini savunarak düzenlemeye tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arıkan, Türkiye'nin 2026 yılının sonbaharında bir "baskın seçime" gideceğini söyledi, Meclis'e gelecek varlık barışı düzenlemelerin de bu sürecin altyapısını oluşturduğunu ifade etti.

"GİDİŞAT BASKIN SEÇİMİ GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken verilen "erken seçim tartışmalarının biteceği" vaadinin gerçekleşmediğini kaydeden Arıkan, Türkiye'de bir yönetim krizi yaşandığını vurguladı. Muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini belirten Arıkan, iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesine rağmen, merceği büyüterek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir "baskın seçimi" işaret ettiğini söyledi.

"KAYIT DIŞI SERMAYE İLE SEÇİM EKONOMİSİ HAZIRLIĞI"

Arıkan, "Yurt dışından gelecek olan paranın, altının nerden aldın diye sorulmadan kayıt altına alınması ve uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de bir sıcak para bolluğu oluşacağı ve ülkenin paraya boğulacağı hesabı yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin, işaret fişeğinin Larry Fink'in Türkiye ziyaretinde ateşlendiğini savunan Arıkan, Fink'in Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası başladığına dikkati çekti. Yıllardır esnafın, iş adamlarının ve çalışanların taleplerinin yerine getirilmediğini ifade eden Arıkan, Fink'in taleplerinin ise anında yerine getirilerek Meclis'e taşındığını ve çıkacak bu uygulamayla piyasada rahatlama sağlanacağını dile getirdi.

AK Parti'nin her seçim öncesi uyguladığı "pansuman tedavilerle" ekonomiyi rahatlattığına şahit olduklarını belirten Saadet Partisi lideri, 2018-2023 seçimleri öncesi yüzde 8,5'a düşürülen faizin, seçim sonrasında yüzde 50'lere, enflasyonun ise yüzde 31-32 bandına çıkıp düşürülemediğini hatırlattı.

Aynı senaryonun tekrarlandığını vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Madencilerimiz sadece maaşlarını alabilmek için günlerce eylem yapıp Ankara'da gösteri yaptıktan sonra haklarına kavuşurken, kayıt dışı olan ve tırnak içinde 'kara para' girişinin önünü açacak uygulamaların TBMM'ye getirilmesini doğru bulmuyoruz. Yurt dışından para getirmenin kuralları ve uygulanması gereken maddeleri varken, bu maddelerin hepsi bypass edilerek yeni bir yol açılıyor. Önceki uygulamada gelmeyen paranın yeni yasayla Türkiye'ye girmesinin planlanması akıllarda soru işaretleri yaratıyor"

Arıkan, söz konusu metotla piyasada yapay bir parasal rahatlama sağlanarak, Türkiye'nin 2026 senesinin sonbaharında bir baskın seçime hazırlandığını ileri sürdü.

Kaynak: ANKA

Politika, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kimse inanmaz onlara 2 2 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    HAKLISIN KİMSE İNANMIYOR HEYKELTRAŞ CAMİASINA 2 0
  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Tarraa kucaklar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor Kilosu 200 TL Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor! Kilosu 200 TL
7 yıl sonra yeniden çağladı 7 yıl sonra yeniden çağladı
Dua Lipa’dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava Dua Lipa'dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
30 milyon euroluk yatırım Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın ilk transferi belli oluyor 30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Arjantin’de Dybala kadroya alınmadı Arjantin'de Dybala kadroya alınmadı

11:48
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten görüntü
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü
11:35
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak İşte alınacak kadrolar
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar
11:28
Burcu Köksal’ın bugün AK Parti’ye geçmesi bekleniyor Rozetini Erdoğan takacak
Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor! Rozetini Erdoğan takacak
11:08
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
11:01
İş kadını Derya’nın kahreden ölümü Göktürk’teki feci olay kamerada
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
10:55
7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına “merhaba“ dedi İşte son hali
7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına "merhaba" dedi! İşte son hali
10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:32
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı! Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 12:36:48. #7.13#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.