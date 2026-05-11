Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Türkiye’de paylaştığı Türk bayrağı fotoğraflarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve “yenge” lakabıyla tanınan Amerikalı sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, ikiz çocuklarıyla ilk Anneler Günü’nü kutladı.

TAKİPÇİLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Cerny’nin paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı. Takipçileri, “Hala yengemiz”, “O bizi unutsa da biz onu unutmayız” şeklinde yorumlarda bulundu.

TÜRKİYE’DE “YENGE” LAKABIYLA TANINIYOR

Amanda Cerny, daha önce yaptığı Türk bayraklı paylaşımlar ve Türkiye’ye yönelik mesajlarıyla Türk kullanıcıların ilgisini çekmişti. Fenomen isim, bu nedenle uzun süredir “yenge” lakabıyla anılıyor.

