Fenerbahçe\'de seçim tarihi netleşti

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihinde değişiklik olacağı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli camiada bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SEÇİMİ TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." açıklamasını yapmıştı. HT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde seçim tarihi netlik kazandı. Buna göre, seçimli genel kongre daha önce belirlenen tarih olan 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

SEÇİMDE İKİ ADAY YARIŞACAK

Fenerbahçe'de heyecanla beklenen başkanlık seçiminde eski başkan Aziz Yıldırım ile geride bıraktığımız dönemde yöneticilik yapan Hakan Safi birbirlerine rakip olacak.