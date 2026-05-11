Fenerbahçe\'de seçim tarihi netleşti

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihinde değişiklik olacağı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli camiada bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak." açıklamasını yapmıştı. HT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde seçim tarihi netlik kazandı. Buna göre, seçimli genel kongre daha önce belirlenen tarih olan 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'de heyecanla beklenen başkanlık seçiminde eski başkan Aziz Yıldırım ile geride bıraktığımız dönemde yöneticilik yapan Hakan Safi birbirlerine rakip olacak.
