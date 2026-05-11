CHP\'li Ağbaba\'dan, Muhittin Böcek\'in oğlu Gökhan Böcek\'in "1 milyon Euro" iddiasına suç duyurusu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde ki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

“‘NE İSTERSENİZ YAZIN ALTINA İMZA ATACAĞIM’ DEDİ”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'iftira', 'hakaret' ve 'suç uydurma'dan kaynaklı suç duyurusunda bulunan CHP'li Ağbaba, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde yer alan iddialara karşı, "Gökhan Böcek'i tanımadığını, kendi telefonu ya da başka bir telefon üzerinden hiçbir şekilde iletişim kurmadığını, kendisini sadece 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyareti sırasında gördüğünü, bunun öncesi ya da sonrasında hiçbir diyaloğunun olmadığını" belirtti.

İfadede yer alan para isteme iddialarının tamamen asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu vurgulayan Ağbaba, Gökhan Böcek'in kendi tutukluluğunu sonlandırmak, basına sızdırılan mahrem video görüntülerinin yayılması sonrasında eşinin tutuklanmasıyla üzerinde oluşan baskıyı hafifletmek amacıyla "Ne isterseniz yazın ifade vereceğim, siz yazın altına imza atacağım" dediğini ileri sürerek, siyasi bir operasyon içinde asılsız bir kurgunun içine bilerek dahil edildiğini iddia etti.

Ağbaba, Böcek'in ifadesinde geçen tarihlerdeki tüm GSM ve HTS kayıtlarının çıkarılmasını mahkemeden talerek, iftira ve kamu görevlisine hakaretten kamu davası açılmasını istedi.

GÖKHAN BÖCEK NE DEDİ?

Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle babası Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde katkısı olacağı gerekçesiyle 1 milyon Euro’yu CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'nın işaret ettiği ancak daha önce tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini iddia etmişti.

Genel merkeze gittiğinde danışmaya ismini söyleyerek girdiğini anlatan Böcek, “Yukarıda beni beklediklerini söyleyip 6. kata doğrudan çıkardılar. Bu şahısla 6. katta karşılaştım. Parayı teslim ettim. Para teslim ettiğim şahıs 35-40 yaşlarında, 1.75-1.80 boylarında, esmer, orta kilolarda biriydi. Şivesi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kişiyi sadece bir defa gördüm. Babam daha önce genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol demişti. Veli Ağbaba seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon euro yardımda bulunmamı istedi. Parayı ne için istendiğini sordum bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bana bir şey söylemedi. Ankara'ya gittiğimde genelde Marriott ya da Sheraton otelde kalıyordum buradan kayıtlarım temin edilebilir” dedi.