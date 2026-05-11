Dursun Özbek\'ten Icardi\'nin geleceği hakkında açıklama

11.05.2026 16:38
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşan Dursun Özbek, ''Icardi, bizim bir değerimiz. Karşılıklı oturup konuşacağız. Yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulunarak taraftarlarını şampiyonluk kutlamasına davet etti. Özbek, Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de yorum yaptı. 

''GALATASARAYLILARI KUTLAMAYA DAVET EDİYORUM''

Taraftarlarına seslenen Dursun Özbek, "Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik heyetle ve yönetimle Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamaya davet ediyorum." dedi.

''KARŞILIKLI OTURUP KONUŞACAĞIZ''

Geleceği merakla beklenen Icardi ile bir görüşme yapacaklarını belirten Dursun Özbek, ''Icardi, bizim bir değerimiz. Karşılıklı oturup konuşacağız. Yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum.'' sözlerini sarf etti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
