"Şeker hastalığına iyi geliyor" denilen otu yedi, ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Şeker hastalığına iyi geliyor" denilen otu yedi, ölümden döndü

Haberin Videosunu İzleyin
"Şeker hastalığına iyi geliyor" denilen otu yedi, ölümden döndü
12.05.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"Şeker hastalığına iyi geliyor" denilen otu yedi, ölümden döndü
Haber Videosu

Mardin’de şeker hastalığına iyi geldiği söylenen otu yiyen 52 yaşındaki kadın ölümden döndü. Zehirli ot nedeniyle iç organları ağır hasar gören kadın, hastanedeki tedaviyle hayata tutundu. Doktorlar, son dönemde yabancı ot zehirlenmelerinde artış yaşandığını belirterek vatandaşlara doğada tanımadıkları otları tüketmemeleri uyarısında bulundu.

Mardin’de yaşayan 52 yaşındaki M.S., dağdan topladığı otu “şeker hastalığına iyi geliyor” tavsiyesi üzerine tüketince ölümden döndü. Zehirli otu yedikten kısa süre sonra fenalaşan kadının iç organlarında ağır hasar oluştu.

“GERÇEKTEN ÖLDÜM, DİRİLDİM”

Yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yoğun tedavi sonrası hayata tutundu. Yaşadıklarını anlatan M.S., “Yanlış ot çıktı, zehirlisiymiş. Yedikten 3 saat sonra fenalaştım. Bütün organlarıma zarar verdi. Gerçekten öldüm, dirildim. Bilmediğiniz otları sakın yemeyin” dedi.

DOKTORLARDAN KRİTİK UYARI

Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, son dönemde yabancı ot zehirlenmesi vakalarında artış yaşandığını belirterek, bazı yabani otların karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabildiğini söyledi.

Dahiliye Uzmanı Dr. İdris Baydar ise halk arasında sık tüketilen çiriş otuna karışan bazı yabani bitkilerin ölümcül olabileceğini ifade etti. Baydar, zehirli otların içerisinde bulunan “kolşisin” maddesinin karaciğerden kalbe kadar birçok organa zarar verebildiğini belirterek vatandaşlara doğada tanımadıkları otları tüketmemeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor Kilosu 200 TL Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor! Kilosu 200 TL
7 yıl sonra yeniden çağladı 7 yıl sonra yeniden çağladı
Dua Lipa’dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava Dua Lipa'dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
30 milyon euroluk yatırım Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın ilk transferi belli oluyor 30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

11:48
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten görüntü
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü
11:35
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak İşte alınacak kadrolar
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar
11:28
Burcu Köksal’ın bugün AK Parti’ye geçmesi bekleniyor Rozetini Erdoğan takacak
Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor! Rozetini Erdoğan takacak
11:09
Mahmut Arıkan’dan Ankara’yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
11:08
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
11:01
İş kadını Derya’nın kahreden ölümü Göktürk’teki feci olay kamerada
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
10:55
7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına “merhaba“ dedi İşte son hali
7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına "merhaba" dedi! İşte son hali
10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:32
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı! Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 12:42:42. #7.12#
SON DAKİKA: "Şeker hastalığına iyi geliyor" denilen otu yedi, ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.