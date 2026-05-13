Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Haberin Videosunu İzleyin
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
13.05.2026 07:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haber Videosu

ABD basınında yayımlanan gizli bir istihbarat raporu, İran’ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü koruduğunu öne sürdü. Raporda, ABD ordusunun kritik mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise habere sert tepki göstererek, medyayı “vatana ihanet” ile suçladı.

ABD basınında yayımlanan gizli istihbarat raporu Washington’da yeni bir tartışma başlattı. Raporda, İran’ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü koruduğu iddia edilirken, ABD’nin kritik mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise haberlere sert sözlerle tepki gösterdi.

Amerikan The New York Times gazetesinin yayımladığı gizli istihbarat raporunda, İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesine dikkat çekildi. Haberde, İran’ın 33 füze rampasının 30’una erişim sağlamayı sürdürdüğü ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70’inin kullanılabilir durumda olduğu iddia edildi.

Raporda ayrıca İran’ın, Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek askeri gücünü koruduğu değerlendirmesine yer verildi.

İRAN’IN YERALTI TESİSLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, İran’ın yer altındaki füze depolama ve fırlatma tesislerinin büyük bölümünün aktif durumda olduğu öne sürüldü. Askeri istihbarat birimlerinin uydu görüntüleri ve gözetleme sistemlerinden elde edilen verilere dayandırdığı değerlendirmede, ülke genelindeki yer altı tesislerinin yaklaşık yüzde 90’ının kullanılabilir olduğu ifade edildi.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOKLARINDA AZALMA İDDİASI

Raporda ABD ordusunun kritik mühimmat stoklarında önemli kayıplar yaşadığı da belirtildi. Özellikle Tomahawk seyir füzeleri, Patriot hava savunma füzeleri ve ATACMS kara konuşlu füze sistemlerinde ciddi tüketim olduğu öne sürüldü.

TRUMP’TAN SERT ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump, habere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Trump paylaşımında, “Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran’a ait 159 geminin tamamen batırıldığını savundu. Açıklamasında, “Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir.” dedi.

Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi
İETT otobüsü alev alev yandı Şoför 25 yolcuyu tahliye etti İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför 25 yolcuyu tahliye etti
Güle güle Ederson İşte yeni adresi Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:59:34. #7.12#
SON DAKİKA: Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.