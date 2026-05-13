Torreira'ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

13.05.2026 07:12
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından takside yakalanırken, saldırgan ilk ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir kadınla Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda uğradığı yumruklu saldırı sonrası karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı takside yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

AVM'DE SALDIRIYA UĞRADI

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Torreira, kafeden çıktığı sırada Y.Y. isimli şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Torreira’nın saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S’nin de tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Lucas Torreira’nın geçtiğimiz aylarda da aynı kişi hakkında şikayetçi olduğu ve 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TORREIRA’NIN YÜZÜNDE KIZARIKLIK TESPİT EDİLDİ

Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu belirlendi.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir kadınla Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Latif Bayrı Latif Bayrı:
    Ne alakası var ya torerea iyi aile babası olamaz karşı taraf hazımsızdır yani takımla ilgili olması gerekir ki şampiyon olduğu için orada onu görmüştür gözü dönmüştür muhabbeti başka yerlere çevirmişti gerzek adam 12 19 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Grzkali aylar önce yine olay olmuş kadın yüzünden,ne kadar meraklisiniz pesoluga 7 1
  • Yunus Türkay Yunus Türkay:
    Yine yerden kalkmamıştır 5 dk boyunca kurşun yemiş gibi 16 7 Yanıtla
    Ender Murat Ender Murat:
    Kendini hemen yere atmıştır alışık zaten her dokunuşta takla atmayı 11 6
  • Ender Murat Ender Murat:
    Kucuk enisteyi parcaladilar 3 5 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ultara Aslan gerekeni yapmıyorsa buda onların ayıbı. 1 2 Yanıtla
    Emir Emir Emir Emir:
    EYUP BU İŞLERE MÜDAHİL OLMAK SENİN İÇİN NORMALMİ. 0 0
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Birileri, bu tetıkçilik işlerine başlayıp yabancı futbolcuları korkutarak kaçırmak işlerinede başlarsa kendi futbolcuları sokakta gezemez. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
