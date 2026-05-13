Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

AK Parti, Meclis Başkanlığı’na biri şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları kapsayan, diğeri ise insani yardım sistemine ilişkin olmak üzere iki ayrı kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

MSB TALEP ETTİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik teklif kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki malul gaziler ile şehit yakınlarının sosyal haklarının genişletilmesi amaçlanıyor.

ŞEHİT YAKINI AYLIĞI ARTIRILACAK

Teklif kapsamında Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek. Düzenlemeyle birlikte ücretsiz seyahat hakkı ve vergi mevzuatındaki bazı uygulamalar da “pozitif ayrımcılık” ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

Mevcut durumda 11 bin 858 lira olan şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Yeni sistemde aile başına iki asgari ücret tutarında maaş bağlanacak. Şehidin anne ve babasına da ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret seviyesinde ödeme yapılacak.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA YENİ KİMLİK DÜZENLEMESİ

Teklifte şehit çocuklarına yönelik yeni bir uygulama da yer aldı. Buna göre 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri, “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek.

Yeni kimlik kartıyla birlikte sağlanan hakların büyük bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor. Özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunacağı ifade ediliyor.