Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
13.05.2026 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti’nin bu hafta TBMM’ye sunacağı yeni yasa teklifinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle birlikte şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor.

AK Parti, Meclis Başkanlığı’na biri şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları kapsayan, diğeri ise insani yardım sistemine ilişkin olmak üzere iki ayrı kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

MSB TALEP ETTİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik teklif kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki malul gaziler ile şehit yakınlarının sosyal haklarının genişletilmesi amaçlanıyor.

ŞEHİT YAKINI AYLIĞI ARTIRILACAK

Teklif kapsamında Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek. Düzenlemeyle birlikte ücretsiz seyahat hakkı ve vergi mevzuatındaki bazı uygulamalar da “pozitif ayrımcılık” ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

Mevcut durumda 11 bin 858 lira olan şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Yeni sistemde aile başına iki asgari ücret tutarında maaş bağlanacak. Şehidin anne ve babasına da ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret seviyesinde ödeme yapılacak.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA YENİ KİMLİK DÜZENLEMESİ

Teklifte şehit çocuklarına yönelik yeni bir uygulama da yer aldı. Buna göre 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri, “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek.

Yeni kimlik kartıyla birlikte sağlanan hakların büyük bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor. Özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunacağı ifade ediliyor.

Asgari Ücret, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak - Son Dakika

Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:04:46. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.