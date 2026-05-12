Çok Güzel Hareketler 2'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çok Güzel Hareketler 2'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Çok Güzel Hareketler 2\'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı
12.05.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çok Güzel Hareketler 2\'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı
Haber Videosu

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programında yayınlanan “Papaz Olduk” isimli skeç Hristiyan toplumunun tepkisini çekti. Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gittiği hikayeyi konu alan skeçte kullanılan ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen program ekibi, bir özür metni yayımlayarak söz konusu içeriğin yayından kaldırıldığını duyurdu.

Yılmaz Erdoğan yönetimindeki 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sahnelenen "Papaz Olduk" isimli skeç, Hristiyan toplumunun tepkisini çekti.  

Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gittiği hikayeyi konu alan skeçteki bazı ifadeler, inanca yönelik aşağılama içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

YAYINDAN KALDIRILDI

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın sert tepkisinin ardından, programın resmi sosyal medya hesaplarından bir özür metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, hatanın fark edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz."

Çok Güzel Hareketler 2'de

SANAT DÜNYASINDA "DUYARLILIK" TARTIŞMASI

Olayın ardından sosyal medyada sanatın ifade özgürlüğü ile inançlara saygı arasındaki denge yeniden tartışmaya açıldı. Program ekibinin hızlı bir şekilde özür dileyerek içeriği kaldırması, Süryani toplumunda takdirle karşılansa da benzer durumların yaşanmaması için daha dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Televizyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Çok Güzel Hareketler Bunlar Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kimene Oooo Kimene Oooo:
    Söz konusu papaz olunca özür dilerim tabiki dimi ?? 54 5 Yanıtla
  • TURGUT ÇELİK TURGUT ÇELİK:
    Söz konusu papaz olunca hemen özür yıllarca imamlarımıza hocalarımıza yapılanlardan dolayıda özür dileyin 37 1 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Yılmaz erdoğan zaten hırıstiyan değilmi 20 2 Yanıtla
  • cennetatakum samsun cennetatakum samsun:
    MAKSADINI AŞAN KİM VARSA DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPSIN....TOPLUMU KİMSE HUZURSUZ EDEMEZ.... 10 3 Yanıtla
  • Srb Arc Srb Arc:
    Saygı Toplumun her kesimine eşit gösterilmeli, İmam olur , Papaz olur , Haham olur . İnançsızlığın ve Toplumsal dedikleri fakat aslında Ahlaki olan " Erezyon"un Dini değerleri yok saymak olduğu bir kere daha görülmüştür. 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:47:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çok Güzel Hareketler 2'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.