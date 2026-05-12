Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
12.05.2026 11:13  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Haber Videosu

Bartın'ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 30 yaşındaki Mustafa Onur Özgenç, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için daldığı denizde boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Onur Özgenç (30), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Taş Kömürleri (TTK) lojmanları altındaki sahilde meydana geldi. Sahildeki kayalıkta özel kıyafetleriyle zıpkınla balık avlamak üzere denize açılan Mustafa Onur Özgenç, uzun süre sudan çıkmadı. Bölgede oltayla balık tutanlar, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, Özgenç'i, son görüldüğü yerin 10 metre yakınında, 15 metre derinlikte bilinci kapalı halde buldu. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mustafa Onur Özgenç, Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özgenç, yapılan tüm çabalara rağmen bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Bartın'da futbol hakemliği de yaptığı öğrenilen Mustafa Onur Özgenç'in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine gönderilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor Kilosu 200 TL Jilet yardımıyla tek tek toplanıyor! Kilosu 200 TL
7 yıl sonra yeniden çağladı 7 yıl sonra yeniden çağladı
Dua Lipa’dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava Dua Lipa'dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
30 milyon euroluk yatırım Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ın ilk transferi belli oluyor 30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor

11:48
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten görüntü
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü
11:35
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak İşte alınacak kadrolar
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar
11:28
Burcu Köksal’ın bugün AK Parti’ye geçmesi bekleniyor Rozetini Erdoğan takacak
Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor! Rozetini Erdoğan takacak
11:09
Mahmut Arıkan’dan Ankara’yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek
11:08
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye rapor: Ne var ne yok izlemiş
11:01
Yaya Kadın Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Yaya Kadın Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:32
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
Hırsız ihbarına giden polis gözlerine inanamadı! Karşılarına 5 aylık bebekle anne çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 12:29:09. #7.13#
SON DAKİKA: Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.