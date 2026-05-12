Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu

Malezya’nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu. Kazada 23 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
Malezya Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, batan teknedeki göçmenlerin bölgeden geçen bir balıkçı tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, Endonezya’nın Kisaran bölgesinden 9 Mayıs’ta hareket ettiği belirlenen teknedeki kayıp göçmenler için bölgeye botlar, helikopter ve gözetleme uçağı gönderildiğini açıkladı. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
