Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu

12.05.2026 13:00
Malezya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı. Pangkor Adası açıklarında meydana gelen olay sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer, kayıp göçmenleri bulmak için helikopter ve gözetleme uçağı sevk etti.

Malezya’nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu. Kazada 23 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

BALIKÇI TEK KURTARAN OLDU

Malezya Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, batan teknedeki göçmenlerin bölgeden geçen bir balıkçı tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Yetkililer, Endonezya’nın Kisaran bölgesinden 9 Mayıs’ta hareket ettiği belirlenen teknedeki kayıp göçmenler için bölgeye botlar, helikopter ve gözetleme uçağı gönderildiğini açıkladı. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dünya, Son Dakika

