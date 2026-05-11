Türkiye’de çalışanların işe başladıkları gün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi ve sigortalarının yapılması yasal zorunluluk olarak uygulanırken, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimler de sürüyor. SGK, kayıt dışı çalışmanın hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.
Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş imzasıyla yayımlanan basın bildirisinde kayıt dışı istihdamın zararlarına vurgu yapıldı.
Bildiride, “Kayıt dışı istihdam, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olmakta; hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Bildiride kayıt dışı çalışan kişilerin yaşayabileceği hak kayıpları da tek tek sıralandı.
SGK’nın açıklamasında kayıt dışı çalışmanın yalnızca sosyal güvenlik haklarını değil, iş mevzuatının sağladığı temel hakları da ortadan kaldırdığı belirtildi. Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve analık izni gibi hakların da risk altına girdiği ifade edildi. Ayrıca çalışanların güvencesiz koşullarda ve düşük ücretle çalıştırılma ihtimalinin arttığına dikkat çekildi.
Çalışanların sigortalarının yapılıp yapılmadığını veya hangi ücret üzerinden bildirildiklerini öğrenebilecekleri yöntemler de açıklandı.
Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret ve eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanların ise şikâyetlerini:
Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinin kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında inceleme ve denetimlerini sürdürdüğü bildirildi. Vatandaş ihbarları, yerinde incelemeler ve elektronik denetimler sayesinde çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği ifade edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?