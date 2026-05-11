Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir

Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir
11.05.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, kayıt dışı çalışmanın çalışanlar açısından emeklilikten sağlık hizmetlerine kadar birçok hak kaybına neden olduğunu açıkladı. Sigortasız çalışan kişilerin kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve sağlık güvenceleri gibi temel haklardan mahrum kaldığı belirtilirken, vatandaşlara sigorta durumlarını e-Devlet ve ALO 170 üzerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

Türkiye’de çalışanların işe başladıkları gün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi ve sigortalarının yapılması yasal zorunluluk olarak uygulanırken, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimler de sürüyor. SGK, kayıt dışı çalışmanın hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

SGK’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş imzasıyla yayımlanan basın bildirisinde kayıt dışı istihdamın zararlarına vurgu yapıldı.

Bildiride, “Kayıt dışı istihdam, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olmakta; hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR NELERİ KAYBEDİYOR?

Bildiride kayıt dışı çalışan kişilerin yaşayabileceği hak kayıpları da tek tek sıralandı.

Buna göre sigortasız çalışan kişiler:

  • Emeklilik hakkından mahrum kalıyor.
  • İş göremezlik durumunda malullük aylığı alamıyor.
  • Vefatı halinde ailesi ölüm aylığından yararlanamıyor.
  • İşsiz kaldığında işsizlik sigortası desteği alamıyor.
  • Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda sorun yaşayabiliyor.
  • Genel Sağlık Sigortası primlerini kendi cebinden ödemek zorunda kalabiliyor.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sağlanan güvencelerden yoksun kalıyor.

“ÖZLÜK HAKLARI DA KAYBOLUYOR”

SGK’nın açıklamasında kayıt dışı çalışmanın yalnızca sosyal güvenlik haklarını değil, iş mevzuatının sağladığı temel hakları da ortadan kaldırdığı belirtildi. Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve analık izni gibi hakların da risk altına girdiği ifade edildi. Ayrıca çalışanların güvencesiz koşullarda ve düşük ücretle çalıştırılma ihtimalinin arttığına dikkat çekildi.

ÇALIŞANLAR SİGORTALARINI NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Çalışanların sigortalarının yapılıp yapılmadığını veya hangi ücret üzerinden bildirildiklerini öğrenebilecekleri yöntemler de açıklandı.

Buna göre çalışanlar:

  • e-Devlet sistemi üzerinden,
  • ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayarak,
  • SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak bilgi alabiliyor.

ŞİKAYETLER NASIL YAPILIYOR?

Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret ve eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanların ise şikâyetlerini:

  • ALO 170,
  • SGK İl Müdürlükleri ve Merkezleri,
  • CİMER üzerinden iletebileceği belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinin kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında inceleme ve denetimlerini sürdürdüğü bildirildi. Vatandaş ihbarları, yerinde incelemeler ve elektronik denetimler sayesinde çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği ifade edildi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası’nın 1’incisi sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:15:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.