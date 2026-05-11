İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi

İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi \'\'Hizmet etmeye devam edecek\'\' sözleriyle verdi
11.05.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sona erecek Okan Buruk'un geleceği hakkında yorum yapan Dursun Özbek, ''Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" sözleriyle taraftarlarına yeni sözleşme için yeşil ışığı yaktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

"HEDEF 27 VE ÜST ÜSTE 5"

26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da hedeflerin bitmeyeceğini ve yeni hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu belirten Dursun Özbek, "Galatasaray en ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız." dedi. 

İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi

''HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK''

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Okan Buruk'un takımdaki geleceği hakkında da yorum yapan Dursun Özbek, yeni sözleşmeye yeşil ışık yakarak "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." şeklinde konuştu. 

İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah teala nın izni ile Ali Samiyen in gösterdiği yolda Metin Oktay ruhuyla beşinci şampiyonluk olur inşallah. Allah ım nasip et, Amin. 6 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    barış alperden iyi artıs olur dayı çocugu boşuna futbolda yorma top gogsune duştu nasıl bır yere duşup debelenmeydı sıze futbol yerıne bunumu öğretıyorlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:42:33. #7.12#
SON DAKİKA: İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.