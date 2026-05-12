İstanbul\'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı

İstanbul Ümraniye’de grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvuran 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

SERUM TAKILDIKTAN SONRA FENALAŞTI İDDİASI

İddiaya göre Gamze Yıldız, 29 Nisan’da Ümraniye’de bulunan özel bir tıp merkezine grip şikayetiyle başvurdu. Burada kendisine serum takılan genç kadın, bir süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız’ın kurtarılamadığı öne sürüldü.

ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uygulanan tedavi ile ölüm arasında bağlantı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildiği öğrenildi.

TIP MERKEZİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Öte yandan olayın yaşandığı özel tıp merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.