İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı
İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı

İstanbul\'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı
12.05.2026 13:41
İstanbul\'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı
İstanbul Ümraniye’de grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvuran 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm ile uygulanan tedavi arasındaki bağlantının araştırılması için Adli Tıp’tan rapor istendi. Tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu.

SERUM TAKILDIKTAN SONRA FENALAŞTI İDDİASI

İddiaya göre Gamze Yıldız, 29 Nisan’da Ümraniye’de bulunan özel bir tıp merkezine grip şikayetiyle başvurdu. Burada kendisine serum takılan genç kadın, bir süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız’ın kurtarılamadığı öne sürüldü.

ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uygulanan tedavi ile ölüm arasında bağlantı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildiği öğrenildi.

TIP MERKEZİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Öte yandan olayın yaşandığı özel tıp merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 14:30:10.
