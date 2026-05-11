Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Fenerbahçe\'nin kaderi yine değişmedi
11.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyon olduğu 12 sezon ligi ikinci bitirirken, Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzon'un şampiyon olduğu sezonlarda da zirveyi kaçırdı. 30 yıllık süreçte sezonu 15 kez ikinci sırada noktalayan sarı-Lacivertliler adına "aynı kaderi yaşıyor" yorumları gündeme taşındı.

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından, Fenerbahçe’nin lig tarihindeki ilginç bir istatistiği gündeme geldi. 

FENERBAHÇE SON 30 SEZONDA 15 KEZ İKİNCİ

2025-2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu kaderi son 30 sezonda birçok kez yaşadı. Son 30 sezonluk sürece bakıldığında sarı-lacivertliler, tam 15 kez ligi ikinci sırada tamamladı. Bu süreçte 6 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, özellikle Galatasaray’ın mutlu sona ulaştığı 16 sezonun 12’sinde ligi ikinci bitirerek "ezeli rakibinin en yakın takipçisi" konumunda kaldı. Diğer ikinciliklerini ise Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor’un şampiyon olduğu dönemlerde yaşadı. 

Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

''YİNE AYNI SENARYO''

Toplam 15 kez kürsünün ikinci basamağında yer alan Fenerbahçe’nin bu tablosu, futbol kamuoyunda "yine aynı senaryo" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İKİNCİLİKLERİ 

Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı

17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:14:18. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.