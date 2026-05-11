Siyaset ve bürokrasi dünyasını buluşturan düğün

Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Abdülhakim Kaya ve İş İnsanı Dilman Kaya’nın kardeşi Ramazan Kaya, Nurşide Hanım ile düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Yoğun katılımın yaşandığı gece, bölgedeki en kalabalık düğün organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı.İş, siyaset ve bürokrasi dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren düğün töreninde, Ramazan ve Nurşide Kaya çifti davetlileri kapıda karşılayarak örnek bir ev sahipliği sergiledi.

Binlerce misafirin akın ettiği merasimde, yoğunluk nedeniyle pek çok davetli nikah anını ayakta takip etti.

Nikahı Belediye Başkanı Arısoy Kıydı

Genç çiftin nikah akdini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gerçekleştirirken, nikah şahitliklerini ise siyasetin önemli isimleri üstlendi.

Milletvekilleri Hasan Turan, Cüneyt Yüksel, Yıldız Konan Süslü, Kaymakam Adem Uslu ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya genç çiftin mutluluğuna resmiyet kazandıran imzaları attı.

Süleyman Soylu’dan Tebrik Paylaşımı

Düğün sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Süleyman Soylu, gecenin önemine değindi.

Törenin samimi bir atmosferde geçtiğini belirten Soylu, “Çekilen hatıra fotoğrafları ve yapılan tebriklerle gece geç saatlere kadar devam etti” ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajları Ön PlandaDüğün boyunca sergilenen samimi görüntüler ve verilen birlik mesajları dikkat çekti.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Soylu, paylaşımında törene katılanların oluşturduğu güçlü dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Renkli anların yaşandığı gece, davetlilerin iyi dilekleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.