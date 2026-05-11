Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta maç sonunda büyük bir üzüntü yaşanmış, bu üzüntü yerini tribünlerdeki büyük bir öfkeye bıraktımıştı. 90+8’de gelen golle yıkılan taraftarlardan biri sinirini Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan çıkardı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular ve teknik heyet büyük bir üzüntüyle soyunma odasına yönelirken, Beşiktaşlı bir taraftar teknik direktör Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı. Taraftarın fırlattığı su şişesi teknik direktör Sergen Yalçın’ın hemen yanına düştü.
Sergen Yalçın'a su şişesi ile saldırı girişiminde bulunan taraftarın cezası belli oldu. Olayı gerçekleştiren kişinin 1 yıl spor müsabakalarından men edildiği açıklandı.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?