Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

11.05.2026 17:31
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım hakkında açıklama yaparak tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe'ye yönelik "şike" iması içeren paylaşımına sert tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN GALATASARAY'A ''ŞİKE'' SÖZLERİ

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray'ın başarılarını öne çıkarmak yerine Fenerbahçe'yi hedef almasını eleştirdi ve bunun kulüpteki "Fenerbahçe kompleksi"ni gösterdiğini belirtti. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şike yapmadığının mahkeme kararlarıyla tescillendiği ifade etti. 

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamasını tamamı:

"Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulunun ve iletişim birimlerinin yapmış olduğu açıklamada, başarılarını ön plana çıkarmak ve kendilerine odaklanmak yerine, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü hedef almaları ve kulübümüze yönelik “şike” imasında bulunmaları, bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik yapılan bu çirkin ve haddini aşan imaları şiddetle kınıyoruz.

Fenerbahçe’ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır.

Tarihi boyunca elde ettiği başarıların ardında alın terinden çok lobilerin, kapalı kapılar ardında kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bir zihniyetin, bugün "şike" kelimesini ağzına alması, arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir.

Fenerbahçe’ye “şike” imasında bulunmaya çalışanlara şunu açıkça ifade etmek isteriz, sizler için geçmişte söylediklerimiz ve mahkemelerde beraat ettiğimiz sözlerimiz aşağıdadır ;

“Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, “Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde” , “Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray’dır. 8-0’ı unuttu mu herkes… Arabalar…” , “Ama 2000 yılında Fethullah Gülen‘in dua ederek, Galatasaray’ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok” , “Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?” , “Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiçkimse kalkamaz” , “ Önce herkes edepli olacak, adam olacak”

Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz; 2026-2027 sezonu itibariyle, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.

Bizim Fenerbahçemiz…"

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın ligde şampiyon olduğu akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir video tepki çekmişti. Yapılan paylaşımda, ''Fenerbahçe ŞK" ile mesajlaşıldı ve son mesaj olarak "Bir daha SAKIN HA!" yazıldı. Sarı-kırmızılılar daha sonra ise yayınladığı bu videoyu silmişti.

    Yorumlar (2)

  • Fatih Cakmak Fatih Cakmak:
    adam ya adam 2 5 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Daha gelmeden saldırmaya başladı tarla sürücü. Kendi itiraf etti. Ne yaptıysam fener için yaptım, tarlada sürdüm, hakemide aldım, rakip oyuncuyuda sürdüm, trabzonun kupasınıda çaldık vs diye. Gelecek seneye daha başlamadam başa çıkamayacaklarını bildiğinden şimdiden lağıma çekmeye çalışıyor. Nafile. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
