Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz

Haberin Videosunu İzleyin
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz
11.05.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz
Haber Videosu

Kira sözleşmesinde adı geçmeyen birine yapılan ödemeler kiracıyı bir anda kapı önüne koyabiliyor. Hukukçular; eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracı borçtan kurtarmayacağını ve tahliye riskini doğurabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda kira ödemelerini elden yapan kiracılar için de ev sahipleri için de ciddi cezalar var.

Mülk sahiplerinin masum sebeplerle kira bedelini sözleşmede yer almayan üçüncü kişiye yatırılmasını istemesi kiracıların başına dert açıyor.

KİRAYI BAŞKASINA YATIRAN KİRACIYA TAHLİYE ŞOKU

Hukukçular; kira ödemesinin sözleşmede adı geçen ev sahibi (kiraya veren) dışında başkasının hesabına yapılmasının, hukuki olarak borcu sonlandırmayacağına ve kiracıyı tahliye riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine vurgu yapıyor.

HEM KİRACILAR HEM DE EV SAHİPLERİ İÇİN CİDDİ CEZALAR VAR

Kirayı elden verme cezasının 2024’te Gelir Vergisi Genel Tebliği ile hukuka girdiğini belirten Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, düzenlemeyle kira ödemelerinin banka veya posta aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Kira ödemelerini elden yapan, hem kiracılar hem de ev sahipleri için ciddi cezalar olduğuna anlatan Avukat Gezgin, kirayı elden verilmesi durumunda, kira bedelinin yüzde 10’u miktarında ceza kesildiğini ifade etti. Avukat Gezgin; "Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için en az 28 bin TL ceza kesilir. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler için en az 14 bin TL ceza uygulanır. Diğer mükellefler için ise en az 7 bin TL ceza kesilir. " dedi.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN BU UYARILARA KULAK VERİN

Eş, çocuk veya üçüncü kişilere yapılan ödemelerin kiracıyı hukuki sorumluluktan kurtarmayacağını belirten Avukat Ahmet Muaz Gezgin,, başkasına yapılan kira ödemesinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Ev sahibinin eşi, çocuğu veya yakınına ödeme yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme eki ile kanıtlanabilir olmalıdır. Banka havalesinde ödemi dönemi ay ve yıl olarak net olarak yazılmalı. En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmedeki mülk sahibinin IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numarasına yatırılmasıdır. Ödemenin üçüncü kişiye yapılması, ev sahibi tarafından kira ödenmedi gerekçesiyle icra takibi ve tahliye davası açılmasına neden olabilir." 

Kaynak: İHA

Ekonomi, kiracı, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika kiracı Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:33:34. #7.13#
SON DAKİKA: Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.