Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
13.05.2026 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Nassr kalecisi Bento, şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala topu elinden kaçırdı. Son saniye golüyle maç 1-1 bitti, Al Nassr şampiyonluğu kaçırdı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında lider Al Nassr, 90+8'de yediği golle Al Hilal'le 1-1 berabere kaldı. Son dakikada kalesinde gol gören Al Nassr şampiyon olma fırsatını erteledi.

Al Nassr’ın şampiyonluk maçında yaşanan inanılmaz hata geceye damga vurdu. Suudi Arabistan ekibi karşılaşmayı 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun son saniyelerde yaptığı büyük hata şampiyonluğun kaçmasına neden oldu.

15 SANİYE KALA TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

Karşılaşmanın son anlarına Al Nassr’ın 1-0 üstünlüğüyle girilirken, maçın bitimine yalnızca 15 saniye kala kaleci Bento büyük bir hata yaptı. Tecrübeli file bekçisi kontrol etmek istediği topu elinden kaçırınca rakip takım fırsatı değerlendirdi ve skoru eşitledi.

ŞAMPİYONLUK SON ANDA GİTTİ

Bento’nun hatası sonrası gelen golle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Al Nassr şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Karşılaşma sonrası Bento’nun yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti.

FUTBOL DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU

Son saniyelerde gelen hata futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bento’nun yaptığı kritik hata, maçın önüne geçerken Al Nassr cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

ŞAMPİYONLUK ERTELENDİ

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 83 puana ulaştı. Ev sahibi ekibi, kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta şampiyonluğu erteledi. Al Hilal ise puanını 78 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr, Damac ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi-sarılı ekip kazanırsa şampiyon olacak.

İşte o anlardan kareler:

Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu

10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:10:14. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.