Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında lider Al Nassr, 90+8'de yediği golle Al Hilal'le 1-1 berabere kaldı. Son dakikada kalesinde gol gören Al Nassr şampiyon olma fırsatını erteledi.
Al Nassr’ın şampiyonluk maçında yaşanan inanılmaz hata geceye damga vurdu. Suudi Arabistan ekibi karşılaşmayı 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun son saniyelerde yaptığı büyük hata şampiyonluğun kaçmasına neden oldu.
Karşılaşmanın son anlarına Al Nassr’ın 1-0 üstünlüğüyle girilirken, maçın bitimine yalnızca 15 saniye kala kaleci Bento büyük bir hata yaptı. Tecrübeli file bekçisi kontrol etmek istediği topu elinden kaçırınca rakip takım fırsatı değerlendirdi ve skoru eşitledi.
Bento’nun hatası sonrası gelen golle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Al Nassr şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Karşılaşma sonrası Bento’nun yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti.
Son saniyelerde gelen hata futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bento’nun yaptığı kritik hata, maçın önüne geçerken Al Nassr cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 83 puana ulaştı. Ev sahibi ekibi, kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta şampiyonluğu erteledi. Al Hilal ise puanını 78 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr, Damac ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi-sarılı ekip kazanırsa şampiyon olacak.
İşte o anlardan kareler:
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?