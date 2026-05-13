Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

13.05.2026 09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadelerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Belediye iştiraki ANSET'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'ya düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması genişliyor. 

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek soruşturma kapsamında tutuklanmış iki de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. 

3 İLDE OPERASYON: 25 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 30 Nisan'da operasyon düzenlendi, aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de yer aldığı 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.

ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişleri tespit edilen 25 şüpheli, bugün Antalya'nın yanı sıra Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK İLE OĞLUNUN ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ

5 Temmuz 2025'te tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. 

Soruşturma kapsamında ilk olarak Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde; dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

"ADAYLIK İÇİN 1 MİLYON AVRO İSTENDİ"

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istediğini öne sürdü. Durumu babasına bildirdiğini aktaran Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in de 'Gereğini yap' dediğini kaydetti. Gökhan Böcek, parayı bir aracı üzerinden Ağbaba'ya teslim ettiğini ifade etti.

POŞET İÇİNDE 200 BİN DOLAR

Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde, babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Gökhan Böcek, "Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik" dedi.

"OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR"

Muhittin Böcek ise ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemde bulunduğunu kaydetti. Adaylık sürecinden bir süre önce oğlunun yanına gelerek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini söylemesi üzerine 'Sen gereğini yap' dediğini ifade etti. Muhittin Böcek, "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dedi.

Yine Gökhan Böcek'in, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, "Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim" diye konuştu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:05:00.
