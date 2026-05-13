Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

13.05.2026 08:52
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya İstanbul’da düzenlenen saldırının ardından soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Yusuf Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden Lucas Torreira'ya yönelik ölüm tehditleri içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Torreira, kafeden çıktığı sırada Yusuf Yıldırım isimli şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Torreira’nın saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay sırasında Torreira’nın şoförünün de tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yusuf Yıldırım’ın geçmişte Lucas Torreira’ya yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya mesajlarında şüphelinin, Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde görev yaptığı belirtilen İpek B.’ye, oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan’a ve Lucas Torreira’ya yönelik tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Uruguaylı futbolcu hakkında ölüm tehdidi içeren ifadeler kullandığı ve “gerekirse tetikçi kiralayacağını” yazdığı görüldü.

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    bu yazılanlara bakarsak şizofrenik bir vakayla karşı karşıyayız.bu adamın tedavi edilmesi lazım diyecem ama malesef şizofrenin tedaviside yok.bu adam cezaevinden çıktığındada durmucak yine kendisine bir hedef belirlicek.büyük sıkıntı.sürekli izlenmesi gerekiyor. 12 0 Yanıtla
  • Ali Veli Ali Veli:
    Adam bikac gun sonra serbest kalacagini bilio.. Ne hale geldi bu ulke boyle 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
