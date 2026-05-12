Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılar bu kez sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Başka besicilere ait hayvanların fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, düşük fiyat vaadiyle alıcıları kandırıyor.
Kendilerini “besici” olarak tanıtan kişiler, internetten buldukları ya da çiftliklerde çektikleri hayvan fotoğraflarını paylaşarak sahte satış ilanları oluşturuyor. Piyasa değerinin altında fiyat sunan dolandırıcılar, kapora veya ödeme aldıktan sonra ortadan kayboluyor.
Bu yöntemle yalnızca vatandaşlar değil, gerçek hayvan sahipleri de mağdur oluyor. Besicilerin emekleri kullanılarak haksız kazanç elde edildiği belirtiliyor.
Uzmanlar, vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, kurbanlıkların mutlaka yerinde görülmesini ve küpe numarasının sorgulanmasını önerdi.
Ayrıca piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulanırken, resmi kurban satış noktalarının tercih edilmesi çağrısı yapıldı.
Yetkililer, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi.
