Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Haberin Videosunu İzleyin
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
12.05.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Haber Videosu

Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılar, sosyal medyada sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Başka besicilere ait hayvan fotoğraflarını kullanan kişiler, düşük fiyat vaadiyle kapora ve ödeme alıp ortadan kayboluyor. Uzmanlar, vatandaşlara kurbanlıkları yerinde görmeden ödeme yapmamaları ve yalnızca resmi satış noktalarını tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılar bu kez sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Başka besicilere ait hayvanların fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, düşük fiyat vaadiyle alıcıları kandırıyor.

HEM ALICIYI HEM BESİCİYİ MAĞDUR EDİYORLAR

Kendilerini “besici” olarak tanıtan kişiler, internetten buldukları ya da çiftliklerde çektikleri hayvan fotoğraflarını paylaşarak sahte satış ilanları oluşturuyor. Piyasa değerinin altında fiyat sunan dolandırıcılar, kapora veya ödeme aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Bu yöntemle yalnızca vatandaşlar değil, gerçek hayvan sahipleri de mağdur oluyor. Besicilerin emekleri kullanılarak haksız kazanç elde edildiği belirtiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, kurbanlıkların mutlaka yerinde görülmesini ve küpe numarasının sorgulanmasını önerdi.

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Ayrıca piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulanırken, resmi kurban satış noktalarının tercih edilmesi çağrısı yapıldı.

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

ŞÜPHELİ DURUMLARDA İHBAR ÇAĞRISI

Yetkililer, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kurban Bayramı, Son Dakika

Son Dakika Kurban Bayramı Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyaset ve bürokrasi dünyasını buluşturan düğün Siyaset ve bürokrasi dünyasını buluşturan düğün
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Fenerbahçe’nin kaderi yine değişmedi Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir Milyonları ilgilendiren detay: Emekliliğiniz iptal edilebilir
İmzalar atılıyor Dursun Özbek müjdeyi ’’Hizmet etmeye devam edecek’’ sözleriyle verdi İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Evinizi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray’a olay yaratacak ’’şike’’ sözleri Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Sergen Yalçın’a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu

14:13
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
13:58
Futbolcular istedi, Galatasaray hemen TFF’ye başvurdu Anında kabul edildi
Futbolcular istedi, Galatasaray hemen TFF'ye başvurdu! Anında kabul edildi
13:42
Hamdi Ulukaya Fenerbahçe forması giydi, New York sokaklarında top oynadı
Hamdi Ulukaya Fenerbahçe forması giydi, New York sokaklarında top oynadı
13:41
İstanbul’daki tıp merkezinde skandal ölüm Savcılık düğmeye bastı
İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı
13:35
Etkin pişmanlık sürecinde yeni gelişme Özkan Yalım ek ifade vermek istedi
Etkin pişmanlık sürecinde yeni gelişme! Özkan Yalım ek ifade vermek istedi
13:35
Real Madrid çıldırdı “Yeter“ deyip Arda Güler kararını duyurdular
Real Madrid çıldırdı! "Yeter" deyip Arda Güler kararını duyurdular
13:10
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
12:50
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
12:50
CHP ve DEM Parti’den AK Parti’ye transfer iddiası Biri büyükşehir belediye başkanı
CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı
11:35
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak İşte alınacak kadrolar
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar
11:09
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 14:32:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.