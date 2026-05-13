İşte Aziz Yıldırım\'ın seçimdeki yol haritası

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözler başkan adaylarına çevrilirken, Aziz Yıldırım’ın seçim stratejisi de netleşmeye başladı. Tecrübeli başkanın, camianın tüm dinamiklerini harekete geçirecek kapsamlı bir plan hazırladığı öğrenildi.

HEDEF YENİDEN “KAZANAN KİMLİK”

Aziz Yıldırım’ın seçim sürecindeki en önemli hedeflerinden birinin camiada yeniden birlik havası oluşturmak olduğu belirtildi.

Yıldırım’ın kampanya sürecinde kulübün efsaneleşmiş eski futbolcularıyla birlikte hareket edeceği, taraftara ise şampiyonluk dönemlerini yeniden hatırlatmayı amaçladığı ifade edildi. Başarılı dönemlerin sembol isimlerinin seçim çalışmalarında aktif rol alacağı öne sürüldü.

“İSİMLERİN ARKASINA SAKLANMAYACAĞIM”

Aziz Yıldırım’ın seçim bitene kadar teknik direktör ya da futbolcu ismi açıklamama kararı aldığı belirtildi. Anlaşma sağlansa bile transfer ve teknik direktör hamlelerinin kamuoyuna duyurulmayacağı, bu stratejiyle “İsimlerin arkasına saklanmıyorum, güçlü yönetim vaat ediyorum” mesajı verilmek istendiği aktarıldı.

TÜM TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAPACAK

Yıldırım’ın seçim çalışmaları yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacak. Taraftar dernekleri üzerinden Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir diyalog süreci yürütüleceği öğrenildi. Derneklerle yakın temas kurulmasının yalnızca oy istemek amacı taşımadığı, aynı zamanda camiaya “yalnız değilsiniz” mesajı verilmek istendiği ifade edildi.

CAMİADA BÜYÜK HEYECAN

Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek yükselirken, Aziz Yıldırım’ın izleyeceği strateji sarı-lacivertli camiada büyük merak konusu oldu. Başkanlık yarışında hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.