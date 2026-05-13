Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
13.05.2026 08:23  Güncelleme: 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da meydana gelen sel felaketi sonrası çok sayıda araç takla attı, iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü. 

ARAÇLAR ÇAMURA GÖMÜLDÜ

Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş kadını Derya’nın kahreden ölümü Göktürk’teki feci olay kamerada İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor Açıklama yaptı İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor? Açıklama yaptı
CHP ve DEM Parti’den AK Parti’ye transfer iddiası Biri büyükşehir belediye başkanı CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi Fotoğrafla tuzak kuruyorlar Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

09:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Maç sonu oturup ağladı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
09:07
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
09:00
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
08:55
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimdeki yol haritası
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası
08:52
Torreira’ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
08:30
Şehit yakınları için yeni düzenleme Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
08:21
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
08:02
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
07:30
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 09:24:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.