Oğlunu döven 2 çocuğu hastanelik etti! Aileler şikayet edince gözaltına alındı

12.05.2026 13:28  Güncelleme: 13:29
Şanlıurfa’da oyun oynarken kavga eden çocukların arasına giren bir baba, oğlunu dövdüklerini iddia ettiği 2 çocuğu tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLARI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Olay, Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.B. ve A.Ç. isimli iki çocuk, başka bir çocukla oyun oynarken kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen baba M.Y., oğluna saldırıldığını öne sürerek iki çocuğa şiddet uyguladı.

Şüphelinin çocuklardan birini minibüse doğru ittiği, diğerini ise tekme ve yumruklarla darbettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Kameralara yansıyan görüntülerde M.Y.’nin çocuğu havaya kaldırıp boğazını sıktığı, ağzını eliyle kapattığı ve yere fırlattığı görüldü. Şüphelinin çocuğa defalarca vurduğu anlar da görüntülerde yer aldı. Olay sırasında bölgeden geçen bir kadının araya girerek müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Darp edilen çocuklar aileleri tarafından hastaneye götürülerek darp raporu aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
