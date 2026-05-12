Oğlunu döven 2 çocuğu hastanelik etti! Aileler şikayet edince gözaltına alındı

Şanlıurfa’da oyun oynarken kavga eden çocukların arasına giren bir baba, oğlunu dövdüklerini iddia ettiği 2 çocuğu tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.B. ve A.Ç. isimli iki çocuk, başka bir çocukla oyun oynarken kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen baba M.Y., oğluna saldırıldığını öne sürerek iki çocuğa şiddet uyguladı.
Şüphelinin çocuklardan birini minibüse doğru ittiği, diğerini ise tekme ve yumruklarla darbettiği öğrenildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde M.Y.’nin çocuğu havaya kaldırıp boğazını sıktığı, ağzını eliyle kapattığı ve yere fırlattığı görüldü. Şüphelinin çocuğa defalarca vurduğu anlar da görüntülerde yer aldı. Olay sırasında bölgeden geçen bir kadının araya girerek müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
Darp edilen çocuklar aileleri tarafından hastaneye götürülerek darp raporu aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
