İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför 25 yolcuyu tahliye etti
İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför 25 yolcuyu tahliye etti

12.05.2026 13:17
Sarıyer’de seyir halindeki İETT otobüsü motor kısmından çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu. Şoförün hızlı müdahalesiyle yaklaşık 25 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer’de seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Şoförün hızlı müdahalesi sayesinde yaklaşık 25 yolcu son anda tahliye edilirken, otobüs tamamen yanarak demir yığınına döndü.

MOTOR KISMINDA BAŞLADI

Olay, Bahçeköy Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. yönetimindeki İETT otobüsünün motor kısmından seyir halindeyken sesler gelmeye başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak otobüste bulunan yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa süre sonra motor bölümünden çıkan dumanlar yerini alevlere bıraktı.

ALEVLER CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının kısa sürede tüm aracı sardığı görüldü.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, İETT, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Her şey güzel oldu 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 14:26:12.
