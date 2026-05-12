Bayrampaşa\'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

Bayrampaşa'da 3 katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil makinalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Edinilen bilgiye göre Bayrampaşa Vatan Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde bulunan plastik üretimi yapılan 2 katlı iş yerinin üst katında saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada içeride bulunanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA-DHA