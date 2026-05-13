On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada skandalın boyutu büyüdü. Daha önce 33 kişinin tutuklandığı dosyada, mağdur çocuğun annesi T.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada 26’sı yetişkin, 10’u çocuk olmak üzere toplam 36 kişinin mağdurla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İSİMSİZ İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 13 bin 705 nüfuslu Bartın’ın Amasra ilçesinde aylarca sürdüğü öne sürülen istismar zinciri, 18 Nisan’da emniyete yapılan isimsiz ihbar sonrası ortaya çıktı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada elde edilen dijital deliller doğrultusunda mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 10'U 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Soruşturma kapsamında yaşları farklı toplam 36 erkeğin mağdur kız çocuğuyla bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilerden 26’sının yetişkin, 10’unun ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Dosyaya giren bilgilere göre yetişkin şüphelilerden birinin küçük yaştaki çocuğu manipüle ederek ilişki yaşadığı ve bunu çevresine anlattığı öne sürüldü. İstismarcıların birbirlerini tanıdığı, bazı olayların ise ikili ya da üçlü şekilde gerçekleştiği iddia edildi. Şüphelilerin, mağdurun yaşının küçük olduğunu bilmelerine rağmen ilişkiyi sürdürdükleri belirtildi.

ANNESİNİN DURUMU BİLDİĞİ İDDİASI

Ailesinin boşanmasının ardından abisi ve ablasıyla yaşamaya başlayan kız çocuğunun geceleri evden çıktığı ve kendisinden yaşça büyük kişilerle görüştüğü yönündeki bilgilerin annesi tarafından da bilindiği iddia edildi. Daha önce 33 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne T.Ö., “aile yükümlülüğünü ihlal” ile “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklandı. Mağdur çocuğun devlet korumasına alındığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, mağdur çocuk ve ailesine uzman ekipler tarafından psikososyal destek hizmeti verildiği ifade edilirken, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alındığı ve devlet korumasına yerleştirildiği kaydedildi. Bakanlık ayrıca açılan davaya müdahil olunacağını ve sanıkların en ağır cezayı alması için adli sürecin yakından takip edileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs’ta iddianame düzenlenmişti. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamenin ardından yargılama süreci başlamıştı. Dosyada 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 yetişkin şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.